Güneydeki Merkezi Cezaevi'nde güvenlik sorunları yaşanıyor
Kıbrıs’ın güneyindeki Gardiyanlar Sendikası, Merkezi Cezaevi'nde yaşanan şiddet ve asayiş olayları hakkında açıklama yaptı.
Kıbrıs’ın güneyindeki Gardiyanlar Sendikası, Merkezi Cezaevi'nde yaşanan şiddet ve asayiş olayları hakkında açıklama yaptı.
Alithia gazetesi, Gardiyanlar Sendikası’ndan dün yapılan açıklamada, güneydeki Merkezi Cezaevi'nde yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekilerek, yakın zamanda cezaevinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir gardiyanın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunun vurgulandığını yazdı.
Açıklamada, söz konusu gardiyanın mahkumlar arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bir kişinin kanına temas etmesi sebebiyle gözetim altına alındığı belirtilerek, Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’ndan izahat istendi.
Açıklamada ayrıca, cezaevinde mahkumlar arasında sürekli kavgaların yaşandığı, uyuşturucu ticaretine dair bilgiler bulunduğu belirtilerek, acil önlem alınması çağrısı yapıldı.