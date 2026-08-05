Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis kabinesinde değişiklik yaptı. Kabinede iki bakan değişirken, müsteşarlık ve komiserliklerde de yeni atamalar oldu. Bu değişiklikle DİKO artık hükümet ortağı değil hükümet partisi haline geldi.

Daha önce basına sızdırılan ve çok konuşulan kabine değişikliği dün akşam ilan edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’ndan dün akşamüzeri yapılan açıklamaya göre Taşımacılık, İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı’na Evanthia Çolaki (Aleksis Vafeadis’in yerine), Tarım Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’na Hristos Senekis (Maria Panayotu’nun yerine) getirildi.

Sosyal Yardım Müsteşarlığı’na Tina Pavlu (Klea Papaellina’nın yerine), Kültür Müsteşarlığı’na Klea Papaellina (Vasiliki Kassianidu’nun yerine), Çevre ve Hayvan Refahı Komiserliği’ne İlias Mirianthus (Andonia Theodosiu’nun yerine), Vatandaş Komiserliği’ne İrini Boyaci (Panayoti Palate’nin yerine), Başkanlık Ofisi Müdürlüğü’ne Panayotis Palates atandı.

Kabinenin yeni üyelerinin yarın (6 Ağustos Perşembe) saat 09.30’da Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’ndaki törenle yemin edip atanacağı bilgisi verildi.

Güneydeki güzeteler bugünkü sayılarında "kabine değişikliği” haberlerine genellikle manşetten ve geniş yer ölçekte verdi.

Politis “DİKO’yu Tutmak İçin Her Şeyi Verdi… Hristodulidis’in Çok Konuşulan Kabine Değişikliği 2028’i Hedeflediği Görülebilir” başlıklı manşet haberinde dünkü değişiklikteki tercihin, Hristodulidis'in “cereyan edecek siyasi gelişmeler öncesindeki stratejisini ve özellikle 2028’de yapılacak başkanlık seçimi öncesindeki iş birliği stratejisini açıkça ortaya koyduğunu" yazdı.

DİKO’nun 5 bakanlık ve müsteşarlık alarak kabinedeki yerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Hristodulidis’in, kabinesinde yaptığı bu kısıtlı değişikliğin “DİKO’nun “aşırı taleplerini” yerine getirmek için yapıldığının açık olduğunu” kaydeden gazete “DİKO’nun 5 bakanlık ve müsteşarlıkla artık hükümet ortağı değil hükümet partisi haline geldiğine” dikkat çekti.

Haberde Hristodulidis’in, yeniden DİSİ alanına sızma çabasının da başarısız olduğuna çünkü dünkü değişiklikle kabineye girmeyi kabul eden “tek parti dışı” ismin Tina Pavlu olduğuna işaret edildi.

Gazeteye göre Hristodulidis’in eski kabinesine iki sandalyesi olan EDEK dünkü değişiklikle sadece “Çevre ve Hayvan Refahı Komiserliği’ni alabildi.

Haravgi “DİKO’nun Güçlendiği, DİSİ ‘Kokusu’ da Olan Kabine Değişikliği” başlıklı haberinde DİKO’nun gücünü yükselttiği yeni kabinede DİSİ “kokusu” da olduğuna işaret etti.

Gazete DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Tina Pavlu’nun görevlendirileceği bilgisi sızdığında, Pavlu’yu telefonla aradığını ancak çağrısına cevap verilmediğini açıkladığını belirtti.

Fileleftheros manşet haberine “Mini Kabine Değişikliği… DİKO’nun Katılımının Güçlendiği Yeni Bakanlar Kurulu… Üç Yeni İsim ve Bir Değişiklik” başlığını attı.

Kabineye yeni giren üç ismin DİKO’lu Evi Çolaki ve Hristos Senekis ile DİSİ’li Tina Pavlu olduğunu yazan gazete daha önce basında değiştirileceği tartışılan Turizm Müsteşarlığı’nda ise herhangi bir değişiklik olmadığını yazdı.

Alithia da haberi manşetten “Apaçık Kabine Değişikliğini Gizli Tuttu… İki Ay (basına) Sızdırma, Nabız Yoklama ve Yeni İsimleri, Bir Yer Değişikliği ve Neredeyse Aynı Kalan Hükümet Oluşumu İçin Partisel Pazarlık Yapıldı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Philenews ise Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopolos’un yeni kabine değişikliğiyle ilgili açıklamasında “hükümetin sosyal liberalizm ve net Avrupai ve ulusal eğilimli merkez sağ eğilimi korunuyor. Başkan’ı baştan beri destekleyen deneyim sahibi kişiler tercih edildi” dediğini aktardı.