"28 Ağustos’ta Leman Sam Ozanköy'de, 30 Eylül’de Yeni Türkü Zeytinlik'te sahne alacak"
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Fest 2026 hakkında kısa bilgi verdi.
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Fest 2026 hakkında kısa bilgi verdi. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Şenkul, Ozanköy'de Pekmez Festivali açılışında 28 Ağustos'ta Leman Sam, Zeytinlik Festivali 30 Eylül'deki açılışında da Yeni Türkü'nün sahne alacağını duyurdu.
Şenkul'un paylaşımı şöyle:
"Girne Fest 26 kapsamında:
Ozanköy Pekmez Festivalinin 28 ağustostaki açılışında Leman Sam,
Zeytinlik Festivalinin 30 Eylüldeki açılında ise
Yeni Türkü sahne alacaktır.
Girne Fest. 26 kapsamında çeşitli noktalarda 30’a yakın yerli sanatçımızın da yer alacağını ve bu isimlerini günleriyle birlikte sahne alacakları yerleri yakında duyuracağımızı bilginize getiririz."
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Etiketler : Murat Şenkul