Arkın Engüney Güzelyurt Belediyesi'ne aday

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Güzelyurt Belediyesi için adaylık kabul eden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) Arkın Engüney bugün adaylık başvurusunda bulundu.

Ergüney, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada "Başvurumuzu yaptık, sahaya indik.

Şimdi söz üyelerimizin.

Güzelyurt’umuz için hayırlısı olsun" dedi. Yarın saat 15.00'e kadar devam edecek olan başvuru sürecinde şu ana kadar Engüney dışında başka biri adaylık başvurusunda bulunmadı.

Yarın 15.00'e kadar bir veya birden fazla adaylık başvurusu olması durumunda belediye başkanı adayının belli olması için CTP Güzelyurt İlçesi'nde sandık kurulacak.