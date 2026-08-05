AP: Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağına son hali verildi

İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin, Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağına son halini verdiği ve İran lideri Mücteba Hamaney'den onay bekledikleri öne sürüldü.

AP'nin isminin açıklanmasını istemeyen bölgesel yetkililere dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağına son hali verildi.

Yetkililer, İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin İran lideri Hamaney'den onay beklediklerini kaydetti.

Bu anlaşma taslağının ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı sorununa geçici bir çözüm olduğunu belirten yetkililer, ayrıca bu anlaşmanın ABD ve İran arasında müzakerelerin devam etmesi için de bir yol açacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı ise anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu belirtmişti.