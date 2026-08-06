Girne'deki cinayet olayında 7 kişi tutuklandı
Girne'de bu sabah meydana gelen cinayet olayında yaşları 33 ila 28 arasında olan 7 kişi tutuklandı.
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Girne'de bu sabah meydana gelen cinayet olayında yaşları 33 ila 28 arasında olan 7 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide yürütülen soruşturma kapsamında G.Ö. (E-28), R.A. (E-37), A.D.
(E-31), M.Q. (E-30), MD.K.H. (E-31), Z.A. (E-29) ve R.K.(E-33) tutuklandı.
Bugün 01.30'da gerçekleşen cinayette ve 40 yaşındaki Nizam Allanazarov hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 37 yaşındaki R.A.(E) da müşahede altına alınmıştı.
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