İngiliz sanatçı Sting, Limasol’da sahne aldı

Murat OBENLER/LİMASOL

Şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen kimliği ile dünyanın yaşayan en iyi İngiliz sanatçılarından, The Police grubunun basçısı ve solisti olarak da hafızalarda yer eden, Grammy ödülüne de defalarca layık görülen Sting, 75.yaşında gerçekleştirdiği “Sting 3.0 Dünya Turu” kapsamında Kıbrıs’ta da sahne aldı.

4 Ağustos Salı gecesi Limasol’daki Tsirio Stadyumu’nda sahne alan Sting’i izlemek için adanın dört bir yanından hayranları alana akın etti. İzleyiciler arasında Rus ve İngilizler’in çoğunluğu dikkat çekerken hatırı sayılır sayıda Kıbrıslı Türk müzisyen ve müziksever de konseri takip etti.

Fragile, Roxenne, Desert Rose ve Englishman in New York şarkıları hep bir ağızdan söylendi

Cherrytree Music Company ve Live Nation organizasyonunda gerçekleşen dünya turunun NNC MegaEvents Productions tarafından organize edilen Kıbrıs ayağında Sting’e uzun kariyerindeki dostu ve sahne arkadaşı gitar virtüözü Dominic Miller ve vurmalılarda Chris Maas eşlik etti.

Ünlü sanatçı iki saate yakın süren Kıbrıs programında Shape of My Heart, Englishman in New York, Desert Rose, Fields of Gold, Fragile , If I Ever Lose My Faith in You, Every Breath You Take,One Fine Day, When We Dance ve daha birçok sevilen şarkısını seslendirdi. Sting konserde I Wrote Your Name (Upon My Heart) adlı yeni şarkısını da sevenleriyle paylaştı.