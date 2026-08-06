Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi için kayıtlar sürüyor

Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi için kayıtlar devam ediyor.

Üniversite Öğrenciler Derneği (ÜNİDER)tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meclisi, Beyaz Salon’da yapılacak kongre için kayıtlar çevrim içi olarak yapılacak.

Katılım için kayıt başvuruları, https://universiteogrencilerikongresi.com/kayit üzerinden 14 Ağustos Cuma gününe kadar yapabilecek.

Amerika Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu, Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği - Türkiye ve Üniversite Öğrencileri Derneği'nin ortak organizasyonuyla düzenlenecek kongrede, daha sonra kitaplaştırılması hedeflenen bir sonuç raporu hazırlanacak.

Tüm Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerine kongreye katılma çağrısı da yapılan açıklamada, farklı ülkelerde eğitim gören öğrenciler arasında güçlü bağlar kurmak, yeni iş birlikleri geliştirmek, deneyim paylaşımında bulunmak ve geleceğe yön verecek fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı da vurgulandı.