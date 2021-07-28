Güneyde yine yangın

Güney Kıbrıs’ta Limasol yakınlarında yine yangın çıktı. Governor’s plajı yakınlarında saat 13.30 sularında çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kıbrıs Orman Bakanlığı’na ait bir uçak ve İngiliz Üsleri’ne ait iki helikopter de katıldı.

Yangından dolayı Limasol-Lefkoşa otoyolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sonucu bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.