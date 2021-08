Güneyde yangınlar için kırmızı alarm

Kıbrıs (güney) Orman Dairesi ormanlarda yangın tehlikesine karşı bugün için kırmızı alarm yayımlayarak halkı yangınlara neden olabilecek faaliyetlerde kaçınma ve yetkililer ile işbirliği yapmaya davet etti.

Kıbrıs Orman Dairesi ayrıca, halka duman veya ateş gördükleri anda 1407 (Orman Dairesi) ya da 112 numaralı (İtfaiye Hizmetleri) telefonları aramaları çağrısında bulundu.

Orman Dairesi izinsiz ateş yakmanın yasak; 2012 Orman Yasasına göre suç olduğunu hatırlatarak, on yıla kadar hapis cezası ya da 50.000 avroya kadar para cezası ya da her iki cezayı ya da Kırsal Alanda Yangın Önlemleri 1988 yılı yasası temelinde beş yıla kadar hapis cezası ya da 20 bin avroya kadar para cezası ya da her iki cezayı da birlikte öngördüğüne dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, halka, kıvılcım saçan kaynak makinesi veya sıcaklık üreten tarım makineleri ile ilgili faaliyetlerde çok dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

FOTO: ARŞİV