Güneyde vakaların %99'u yerel bulaş

Güneyde kapsamlı Covid-19 raporu yayımlandı. 12 Ocak itibarıyla güneyde, 30 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında toplam 5.907 COVID-19 vakası teşhis edildi. Rapora göre, 2 haftalık süre içinde yurtdışında gelen vaka %1, yerel bulaş ise %99.



Bu vakalar dışında 14 günlük süre içerisinde tespit edilen vaka sayısı ve oranı Lefkoşa Bölgesinde 2.180 (%36,9), Limasol bölgesinde 1.674 (%28,3), Larnaka Bölgesinde 1.332 (%22,6), Baf bölgesinde 327 (%5,5), Mağusa bölgesinde 295 (%5), Britanya Üslerinde veya yurtdışında yaşayan veya bilgisi mevcut olmayan 99 (%1,7).

Kıbrıs Haber Ajansı, raporun detaylarını paylaştı

Vakaların ortalama yaşı 39 (Üç aylık dönem aralığı - IQR: (yaş 25-56), %53,2’si kadın (s = 3,140), %46,7 erkek (s = 2.756) ve 11 vaka için (%0,2) şu an için cinsiyeti bilinmiyor.

Nereden geldiği: %1’i (s = 60) yurt dışından ve %99’u (s = 5.847) yerel.

13 Ocak 2021’e kadar, 209 kişi hastanede tedavi gördü. Hala hastanede olan hastaların ortalama yaşı 71 (IQR: 62-79 yaş), %58,9’u (s = 123) erkek, %30,1’i (s = 63) Lefkoşa bölgesinden.

38 vaka yoğun bakım biriminde, 28’i entübe edilmiş. Yoğun bakımdaki hastaların ortalama yaşı 67 (IQR: 61-77) ve 24’ü (%63,2) erkek.

Halen yoğun bakım ünitesinde bulunan 25 (%65,8) hasta önceki durumlarında.

12 Ocak’a kadar toplam 27.827 COVID-19 vakası teşhisi kondu; bunlardan 165’i COVID-19’a bağlı olarak (vaka ölüm riski: %0,6) hayatını kaybetti.

30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar teşhis edilen vakalar arasında 0-9 yaş arasında 863 (%14,6) bebek, çocuk ve ergen;

20-59 yaş arasında 3.852 (%65,2) yetişkin,

60 ve üzeri 1.186 (%20,1) yaşlı ve şu an yaşları bilinmeyen 6 vaka (%0,1).

30 Aralık, 2020 – 12 Ocak, 2021 arasında %28,9 (s = 1,709) oranında kişi teşhiste semptom göstermedi; %71,1 (s = 4.198) oranında kişi en az bir semptom gösterdi.

Bundan başka 1.608 vakanın (%27,2) en az bir komorbite/eşzamanlı hastalık gösterdiği saptandı.

Kıbrıs’ın güneyinde 14 Ocak 2021’e kadar COVID-19’a bağlı 165 vaka (%0,6 Vaka Ölüm Riski) rapor edildi. COVID-19’a bağlı ölümlerin nüfusa göre oranı 100 binde %1,6 olarak açıklandı. Ölenlerin 109’unu (%66,1) erkekler ve 56’sını (%33,9) kadınlar oluşturdu.

Ölüm vakalarının bölgelere dağılımı da şöyle:

Lefkoşa 57 ölüm vakası oran (%34,6); Limasol 28 ölüm vakası oran (%17); Mağusa 13 ölüm vakası oran (%7,9); Baf 12 ölüm vakası (%7,3) ve 2 ölüm vakası oran (%1,8) ya Britanya Üslerinden veya yurt dışından ikameti Kıbrıs’ta olan bir kişi veya bilgisi mevcut olmayan.