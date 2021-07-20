Güneyde Ulusal Konsey toplanıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar Kıbrıs'ın güneyini hareketlendirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar Kıbrıs'ın güneyini hareketlendirdi.
Güneydeki haber kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar sonrasında, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in yarın sabah 11:00’de Ulusal Konseyi toplantıya çağırdığını bildirdiler.
Haberde, Anastasiadis’in talimatı sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’ni bilgilendirdiği ve BM Güvenlik Konseyi Başkan ve üye ülkelerine bilgilendirme mektubu gönderdiği belirtildi.
Habere göre Hristodulis, bugün, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ülkenin Kıbrıs Cumhuriyeti büyükelçilerini bilgilendirecek.
Hristodulidis ayrıca, saat 17.00’de AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle de görüşecek.
Öte yandan güneydeki haber kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın Kıbrıs’a gideceğini bildirdi.
Habere göre, Dendias, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le görüşecek.