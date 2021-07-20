Güneyde turist sayısında geçen yıla göre artış

Kıbrıs'ın güneyinde Haziran ayında giden turist sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gözlemlendi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs’a Haziran 2020 döneminde giden turist sayısının 9 bin 119 olduğuna dikkat çekerek, Haziran 2021 dönemindeki yabancı turist sayısının ise 184 bin 159 olarak kayda geçtiğini aktardı.

Haziran ayında turist sayısında ilk sırayı, 84 bin 400 kişiyle Rus turistlerin aldığını belirten gazete, ikinci sırada ise 13 bin 553 kişiyle İsrailli turistlerin geldiğini vurguladı.