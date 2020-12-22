Güneyde noel ve yılbaşı kararları

Kıbrıs'ın güneyinde noel ve yılbaşına yönelik 'sokağa çıkma saatleri' genişletildi, ancak, mevcut tedbirlerin 10 Ocak tarihine kadar süreceği belirtildi.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Bakanlar Kurulundan sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın epidemiyoloji durumuna göre tedbirlerin gevşetilmesinin mümkün olmadığını ancak dolaşım saatleri ve kiliselerle ilgili bazı tedbirlerin rahatlatılacağını ifade etti.



Bakan, mevcut tedbirlerin 10 Ocak tarihine kadar uygulamada olacağını; 24 Aralık tarihinde (Noel yortusu arife gecesi) dolaşım saatinin 23.00’e ve 31 Aralık tarihinde ise sabah saat 01.00’a kadar uzatılacağını ve evde çocuklar dâhil 10 kişi bulunabileceğini söyledi.



Kiliselerde 25 Aralık (Christmas) ve 6 Ocak (Aya Epifani (Epifani: Tezahür ) Bayramın'da ayin yapılabilecek ancak protokoller uygulanarak ayinlere en fazla 75 kişi katılabilecek.



Bakan, devamla, adadaki Covid-19 vakalarının yüksek olmaya devam ettiğini; hızlı testlerinden pozitiflik oranında artış olduğunu ve hastanelerde tedavi görenlerin 110-130 arasında olmaya devam ettiğini ve entübe edilen hasta sayısının da yüksek olduğunu belirtti.



Bakan, Covid-19’dan ölenlerin sayısının artmasını da endişe verici olarak niteledi.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, hükümetin iki hafta önce daha sıkı önlemler almaya karar verdiğini ve adadaki epidemiyoloji durumunun iyileşmesi ve pandeminin başlangıcından bu yana en kötü durumda olan epidemiyolojik göstergeleri önemli ölçüde azaltmaya odaklandığını ifade etti.



Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara değinen bakan, 24 Aralık tarihinde serbest dolaşımın saat 23.00 ve yılbaşı gecesinde sabah saat 01.00’e kadar uzatılacağını söyledi.



Tüm Avrupa’nın azami alarm seviyesine geçtiğini ifade eden Bakan Kıbrıs’taki durumun ciddi olduğunu ancak kontrol altında bulunduğunu söyledi.



Bakan, “bu çetin ve aylarca süren maceradan zaferle çıkmanın tek yolu ve güvende olana kadar tetikte kalmak” çağrısında bulundu.