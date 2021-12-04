Güneyde elektrikte KDV indirimi

Kıbrıs’ın güneyinde elektrik tüketiminde KDV oranın yüzde 19’dan yüzde 9’a düşürülmesini içeren yasa tasarısı, dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylandı.

Haravgi gazetesi, elektrik tüketimindeki KDV oranının artık yasal hale geldiğini yazdı.

Habere göre ilgili yasa tasarısı 31 “evet”, 14 “ret” ve 1 çekimser oyla onaylandı.