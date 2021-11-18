Güneyde "elektrikte % 10 KDV indirimi" girişimi

Kıbrıs Maliye Bakanlığı, Ev elektrik tüketiminde KDV'nin yüzde on dokuzdan yüzde dokuza düşürülmesi için Avrupa Birliği'nin yetkili komitesinden onay talep etti.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Maliye Bakanlığı Genel Müdürü, dün gönderilen ilgili mektupta tedbirin üç ay süreyle geçerli olmasının istendiğini ifade etti.

Talebin yalnızca evlerdeki elektrik tüketimiyle ilgili olduğunu ve sanayi ve diğer binaların hariç tutulduğunu açıkladı.

Hükümetin önerisinin, muhalefet partilerinin KDV'nin evrensel ve yatay bir şekilde düşürülmesini öngören tasarısından farklı olduğuna ve bunun kamu maliyesine yük getiren ve enerji yoğun işletmelere fayda sağladığına dikkat çekti.

Pantelis, on gün önce, savunmasız tüketiciler için KDV'nin altı aylık bir süre için yüzde on dokuzdan yüzde beşe düşürülmesi için onay talep eden başka bir mektup gönderdiğini söyledi. Bu tedbirin otuz dört bin yararlanıcıyı ilgilendirdiğini söyledi.

Talepler, Avrupa Birliği KDV Komitesi'nin 22 Kasım'daki bir sonraki toplantısında ele alınacak.