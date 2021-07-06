"Güneyde daha çok para kazanacağımı düşündüm"

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan geçmeye çalışan zanlı R. H. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken suçüstü yakalandığını belirterek, ülkede yasal statüsünün bulunduğunu anlattı.

Zanlı ise polise verdiği ifadede güneye daha çok para kazanacağını düşünerek geçmek istediğini belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yalınca olguları aktardı. Polis, zanlı R. H.’nin birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 3 Temmuz 2021 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Kıbrıs’ın kuzeyinden gelerek Haspolat bölgesinde askeri yasak bölgede olduğu sırada iki nöbetçi asker tarafından suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada sınır tellerini kesmek için tasarrufunda bir adet kırmızı saplı pense bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının ülkede yasal statüsü olduğunu ve güneye daha çok para kazanacağını düşünerek geçmek istediğini beyan ettiğini anlattı. Polis, zanlının davaları görüşülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.