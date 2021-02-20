Güneyde coronavirüsün 37 varyasyonu tespit edildi

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüsün 37 varyasyonunun tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji & Moleküler Viroloji Laboratuvarı” ile “NIPD Genetics” tarafından, Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde güneyde 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmaya göre, Kıbrıs'ın güneyindeki SARS-CoV-2 bulaşının çok ırklı olduğunu ve bulaşın yüzde 90’ını, virüsün “B.1.258” mutasyonunun oluşturduğunu yazdı.

Gazete, araştırmada “B.1.258” mutasyonunun ilk kez geçtiğimiz yılın Eylül ayında gözlemlendiğinin ve virüsün İsveç, İngiltere, Slovenya ve Danimarka’dan Kıbrıs'ın güneyine geldiğinin kaydedildiğini; Kıbrıs’tan da İngiltere, Çekya ve Danimarka’ya gittiğini belirtti.

Habere göre araştırmada, virüsün “B.1.258” mutasyonunun İngiltere’deki “B.1.1.7” mutasyonuyla benzerlikler taşıdığı, bulaşıcılığının fazla olduğu ve bağışıklık sistemine karşı direnç gösterdiği kaydedildi.

Gazete, virüsün bu mutasyonunun nasıl oluştuğunun ve hangi ülkelere gittiğinin henüz netlik kazanmadığını ve ilerleyen haftalarda yapılacak virüsün filogenetik analizinden sonra, daha çok bilginin elde edilebileceğinin ifade edildiğini yazdı.

Güney, Limasol’daki bulaş nedeniyle hâlâ “güvensiz bölge”

Gazete, bir diğer haberinde ise, 3-16 Şubat 2021 arasındaki vaka sayıları incelendiğinde, her 100 bin kişiden 164’ünün pozitif olduğunu ve bunun, Kıbrıs’ın hâlâ “güvensiz bölge” olmaya devam etmesine yol açtığını yazdı.

Limasol dışındaki tüm ilçelerde bulaşın azaldığının gözlemlendiğini kaydeden gazete, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi “ECDC”ye göre, güvenli sınırda olabilmek için her 100 bin kişiden en fazla 150’sinde pozitif vaka olması gerektiğini; ancak Limasol’da önüne geçilemeyen bulaş nedeniyle henüz istenilen düzeye ulaşılamadığını belirtti.

En fazla ölüm Ocak ayında gerçekleşti

Bu arada Haravgi gazetesi de, güneyde Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün, bu yılın Ocak ayında gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, bu yılın Ocak ayında Covid-19 nedeniyle 86 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıbrıs'ın güneyinde dün açıklanan son rakamlara göre, şu ana kadar toplam 33 bin 46 coronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti.