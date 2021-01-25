Güneyde bir grup genç, okul avlusunda ateş yakıp olay çıkardı

Kıbrıs'ın güneyinde bir grup gencin, Lakadamya’da bir okulun avlusunda dün akşam ateş yaktığı ve olay yerine gelen itfaiyeciler ile polise saldırdığı bildirildi.

Güneydeki haber kaynakları, maskeli oldukları belirtilen gençlerin polislerle itfaiyecilere taş ve sopalarla saldırdıklarını; olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye kuvvet gönderildiğini ve gençlerin kaçtığını duyurdu.

Parka çatapat atıldı, 13 yaşındaki çocuk gözünden yaralandı

Öte yandan Lefkoşa güneyindeki bir parka, bölgeden geçen bir araba içerisinden çatapat atılırken, olay esnasında parkta bulunan 13 yaşındaki bir çocuk gözünden yaralandı.

Dünkü olayda, aracı kullanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı, her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.