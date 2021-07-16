Güneyde 953 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 73,011 test yapıldı, 953 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Ölenin, 90 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 73,011 test yapıldı, 953 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Ölenin, 90 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı 1,31 pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 44'ünün durumu ağır olmak üzere 190 kişi bulunduğu açıklandı.
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Etiketler : güney, Coronavirüs