Güneyde 928 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 72.874 PCR ve hızlı test sonucu 928 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kabı yaşanmadı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı pozitiflik oranını yüzde 1.27 olarak açıkladı.

Hastanelerde 54’ü ağır 203 kişi tedavi görüyor. Bunların 20'si entübe, 34'ü ise yoğun bakım ünitelerinde olduğu açıklandı.

Bakanlık, hastanede yatanların yüzde 90,2'sinin aşı geçmişinin olmadığını söyledi.