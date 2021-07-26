Güneyde 851 yeni vaka, 1 ölüm

Güneyde son 24 saatte 71.959 PCR ve hızlı test yapıldı 851 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümün, 74 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 1.18'lik bir pozitiflik oranı olduğunu belirtti.

Hastanede virüslü 270 kişi var, 76'sının durumu ağır. Sağlık Bakanlığı, hastanede yatanların yüzde 85,5'inin aşısız olduğunu açıkladı.