Güneyde 769 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 70.678 PCR ve hızlı test yapıldı 769 yeni vaka pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 69 yaşında erkek ve 79 yaşında kadın olduğu açıklandı.

Hastanede virüslü 286 hasta var, bunların 83'ü ağır durumda olduğu belirtildi.