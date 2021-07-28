Güneyde 769 yeni vaka, 2 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 70.678 PCR ve hızlı test yapıldı 769 yeni vaka pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 70.678 PCR ve hızlı test yapıldı 769 yeni vaka pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin 69 yaşında erkek ve 79 yaşında kadın olduğu açıklandı.
Hastanede virüslü 286 hasta var, bunların 83'ü ağır durumda olduğu belirtildi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs