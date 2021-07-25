Güneyde 727 yeni vaka, 2 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 73.053 PCR ve hızlı test yapıldı 727 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 73.053 PCR ve hızlı test yapıldı 727 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, pozitiflik oranını yüzde 1 olarak duyurdu.
Ölümlerin, her ikisinin de Limasol hastanesinde 76 yaşındaki bir adam ve 83 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı. Hastanelerde 71'i ağır olmak üzere 276 kişi bulunuyor.
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Etiketler : güney, Coronavirüs