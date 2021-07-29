Güneyde 655 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 68.230 PCR ve hızlı test yapıldı 655 yeni pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı pozitiflik oranının yüzde 0.96 olduğunu açıkladı.

Ölümlerin, 60 ve 70 yaşlarında iki erkek ve 66 ve 89 yaşlarında iki kadın olduğu belirtildi.

Güneyde pandemi başladığından bu yana toplam 416 ölüm oldu.

Hastanelerde 83'ü ağır olmak üzere 283 kişi bulunduğu ve bunlardan 39'nun entübe olduğu açıklandı.