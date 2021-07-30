Güneyde 635 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 74.123 test yapıldı, 635 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.86'lık bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin 59, 83 yaşında erkek ve 77 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Hastanede 85'i ağır 279 kişi yatıyor ve bunlardan 36'sının entübe durumda olduğu belirtildi.