Güneyde 622 yeni vaka, 2 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 47,547 test yapıldı, 622 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 47,547 test yapıldı, 622 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin, aşı olmuş 91 yaşında bir kadın ve aşı olmayan 44 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanelerde 52'si ağır olmak üzere 207 kişinin yattığı da belirtildi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs