Güneyde 622 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 47,547 test yapıldı, 622 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin, aşı olmuş 91 yaşında bir kadın ve aşı olmayan 44 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanelerde 52'si ağır olmak üzere 207 kişinin yattığı da belirtildi.