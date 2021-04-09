Güneyde 601 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde yapılan 63 bin 207 test sonucunda 601 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde yapılan 63 bin 207 test sonucunda 601 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.
Böylece güneyde toplam vaka sayısı 50 bin 589'a ulaştı. Tedavisi süren 205 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs