Güneyde 601 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde yapılan 63 bin 207 test sonucunda 601 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

Böylece güneyde toplam vaka sayısı 50 bin 589'a ulaştı. Tedavisi süren 205 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.