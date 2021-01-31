Güneyde 5G dönemi

Kıbrıs'ın güneyinde 5-G teknolojisi ticari kullanımına ilk kez bugün başlanıyor.

Fileleftheros’un haberine göre “Cytamobile-Vodafone” tarafından yapılan açıklamada “iletişimde yeni dönem” nitelemesi ile sunulan 5G şebekesinin ticari kullanımına bugün saat 18.00’de resmen başlanacağı kaydedilirken Cyta Teknoloji ve Bilişim Müdürü Hrisis Finiotis de 5-G kullanımı için tamamen hazır olunduğunu açıkladı.