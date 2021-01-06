Güneyde 573 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19'dan 4 ölüm ve toplamda 10.201 test sonucu 573 vaka ortaya çıktı.

Ölü sayısı 138’e, toplam vaka sayısı 25 bin 781’e ulaştı. Ölümlerin ikisi 76, biri 79 ve biri 69 yaşında olmak üzere dört erkek...

4 can kaybından 3’ünün farklı sağlık sorunları olduğu da açıklandı. Güneyde, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yaş ortalaması 80.

Kıbrıs Cumhuriyeti hastanelerinde tedavisi eden 187 hastadan 49’unun ciddi, 25’inin de solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.