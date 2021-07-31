Güneyde 527 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 94.279 PCR ve hızlı test yapıldı 527 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.56'lık bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin, 68 ve 82 yaşında olan iki erkek olduğu açıklandı. Hastanelerde 2'sinin durumu ağır, 39'unun entübe olduğu 288 kişi bulunuyor.