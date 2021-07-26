Güneyde 5 bölge daha “Natura 2000 Ağı”na eklendi

Güneyde beş bölge deha “Natura 2000 Ağı” çerçevesinde özel koruma alanı ilan edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Natura 2000 Ağı” çerçevesinde hali hazırda koruma altında bulunan beş bölgenin AB Komisyonu’nun telkinleri sonrasında “Toplumsal Öneme Sahip Alan” olarak ilan edildiklerini yazdı.

Gazete, “Akama Bölgesi”, “Rizoelya Ulusal Orman Parkı”, “Liopetri Deresi Ulusal Orman Parkı”, “Okeanis” ve “Baf Ormanı” olarak duyurulan bu beş bölgenin korunmasına öncelik tanınmasının öngörüldüğünü de vurguladı.