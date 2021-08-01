Güneyde 23 bin 254 test, 277 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde bugün 23.254 test yapıldı, 277 yeni vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Test sayısının düne göre çok düştüğü belirtildi.

Hızlı testlerin bugünden itibaren artık halka açık olmadığı ifade edildi.

Testlerin bazı gruplara ücretli olarak yapıldığı ilk günde test sayısının düne göre çok düşük olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakaların 23.254 PCR ve hızlı testlerle ortaya çıktığı belirtilirken, buna karşın dün 94 bin test yapıldığı anımsatıldı. Test sayısının çok düştüğü kaydedildi.

Şu ana kadar Kovid'den hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 422.

Hastanede 86'sının durumu ağır olmak üzere toplam 301 kişi tedavi görüyor. Tüm hastaların yüzde 89.85'i aşısız.

277 vaka, yüzde 1.19'luk bir pozitiflik oranını temsil ediyor ve pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısını 102.223'e getiriyor.