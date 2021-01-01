Güneyde 2021 olaylı başladı

Kıbrıs'ın güneyinde yeni yılın ilk saatlerinde, Mağusa yakınlarındaki bir bölgede, 40 kadar maskeli kişi coronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık alanda toplanarak, alana getirdikleri motosikletleri ateşe verdi.

Radyo, maskeli kişilerin yangına müdahale için bölgeye giden polis ve itfaiye ekiplerine de saldırdığını duyurdu.

Maskelilerin polis ve itfaiye görevlerine küfretmesi ve taş atması nedeniyle bir polis havaya ateş etti. Atılan taşlardan biri bir itfaiye görevlisine isabet etti. Yaralanan itfaiyeci hastanede ayakta tedavi ve taburcu edildi. Polis maskeli 40 kişinin katıldığı olayla ilgili rahatsızlık yaratmak, toplu saldırıda bulunmak, beden bütünlüğüne zarar vermek ve mala zarar vermek soruşturması başlattı.