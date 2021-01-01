Güneyde 167 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19’tan 80 ve 71 yaşlarında iki erkek hasta öldü, 167 yeni vaka açıklandı.

Ölen iki kişi, biri Mağusa Paralimni, biri de Lefkoşa'da tedavi görüyordu ve farklı hastalıkları da vardı.

Güneyde, 48'i ağır durumda olmak üzere 168 Covid hastası tedavi görüyor. Güneyde, Covid-19’tan toplam ölü sayısı 127'ye ulaştı.