Güneyde 162 kişinin Narkotesti pozitif

Kıbrıs'ın güneyinde uyuşturucu madde tesiri altında araba kullanan sürücülerin tespit edilmesi için yapılan narkotestler kapsamında, geçtiğimiz yıl yapılan bin 200 kontrolden 884’ünün pozitif çıktığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, bunun kontrole tabi tutulan 3 sürücüden 2’sinin direksiyon başına geçmeden önce uyuşturucu madde kullandığı anlamına geldiğini belirtirken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yapılan 300 kontrolde ise 162 kişinin narkotestinin pozitif çıktığını ekledi.