Güneyde 130 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19’a yönelik vaka sayısındaki düşüş sürdü ancak ölümler durmadı.

Coronavirüsten üç kişi daha hayatını kaybetti, adanın güneyinde salgın nedeniyle toplam ölü sayısı 186'ya çıktı. 7.440 testte 130 pozitif vaka tespit edildi, böylece Mart ayından bu yana vaka toplamı 30.017'ye yükseldi.

55'i ağır ve bunların da 30’u entübe olmak üzere 173 hastanın tedavisi sürüyor. Ölen 3 kişinin de farklı sağlık sorunları olduğu açıklandı; Mağusa Paralimni Hastanesi’nde tedavi gören 77 yaşındaki erkek bir hasta, Lefkoşa genel hastanesinde tedavi gören 94 yaşında erkek bir hasta ve yine Lefkoşa genel hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan 83 yaşındaki erkek bir hasta hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar ölen 186 kişiden 125'i erkek ve 61 kadın olarak dikkat çekti. Ortalama ölüm yaşı 80 olarak hesaplandı.