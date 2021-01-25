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Güneyde 126 yeni vaka, 2 ölüm

Güneyde 126 yeni vaka, 2 ölüm

Güneyde son 24 saatte Covid-19’dan 2 kişi yaşamını kaybetti, 126 kişinin de Coronavirüs testi pozitif çıktı.

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Güneyde son 24 saatte Covid-19’dan 2 kişi yaşamını kaybetti, 126 kişinin de Coronavirüs testi pozitif çıktı.

69 ve 60 yaşındaki ölen iki kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığı belirtildi. Güneyde, Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 188’e yükseldi. Ortalama ölüm yaşı 80 olarak açıklandı. Güneyde, 52'si ağır olmak üzere 164 Coronavirüs hastası tedavi görüyor.

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