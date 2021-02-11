Güneyde 103 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte gerçekleştirilen toplam 25 bin 971 test sonucunda 103 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte gerçekleştirilen toplam 25 bin 971 test sonucunda 103 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 32 bin 175’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 218'e ulaştı.
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Etiketler : güney, Coronavirüs