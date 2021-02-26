Güneyde 1 Mart'tan itibaren bazı tedbirler kaldırılıyor

Kıbrıs'ın güneyinde Mart ayından itibaren bazı Covid-19 tedbirlerinin kaldırılacağı açıklandı.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 tedbirleri için planladığı kademeli hafifletme çerçevesinde, mart ayı itibarıyla geçerli olacak yeni koşulları açıkladığını yazdı. Buna göre 1 Mart itibarıyla;

1- Devlet okulları, özel okullar ve teknik okulların lise bölümlerindeki birinci ve ikinci sınıflarda 1 Mart’tan itibaren yeniden yüz yüze eğitim başlayacak.

2- Konservatuarlar, dershaneler, eğitim merkezleri ve diğer akşam faaliyetleri, en fazla iki kişi olacak şekilde (bir eğitmen, bir öğrenci) yeniden açılıyor.

3- Sanat galerileri sağlık protokollerinin uygulanması koşuluyla açılıyor.

4- Spor salonları, dans okulları, yüzme havuzları ve diğer kapalı salonlar Kıbrıs Atletizm Federasyonu’nun yayınlayacağı protokoller ve sağlık yönergeleri doğrultusunda yeniden faaliyete geçiyor.

5- Huzurevleri, Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği protokoller çerçevesinde yeniden ziyarete açılıyor.

6- Bazı spor dallarında toplu antrenman ve maç yapılmasına izin veriliyor.

7- Doğa yürüyüşleri için yasak kaldırılıyor.

8- Gıda dışındaki ürünlerin satışı için pazar kurulmasına izin veriliyor.

Gazete, ortaokul öğrencilerinin de 8 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime geçeceğini; lokantaların ise 16 Mart’ta faaliyete başlayacağını kaydetti.

Güneyde Astrazeneca aşısına ağırlık veriliyor

Bu arada Fileleftheros gazetesi ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği’nin dayatacağı aşıyı değil, kendi istediği aşıyı seçme kararı aldığını ve seçimini Astrazeneca firmasının aşısından yana kullandığını yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs'taki Temsilcisi İerotheos Papadopulos, her AB üyesi devletin istediği aşıyı seçme hakkı bulunduğunu belirterek, ilk anlaşmanın söz konusu şirketle yapıldığını ve diğer şirketlerin daha alt sıralarda kaldığını söyledi.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rusya’da geliştirilen “Sputnik” aşısını masaya yatırdığı; ancak bu aşının henüz Avrupa İlaç Dairesi’nden (EMA) onay almadığı ifade edildi.

Limasol okulları alarmda

Gazetenin bir başka haberinde ise, Limasol’daki okulların, son günlerde bölgede görülen vaka artışı nedeniyle “alarma geçtiği” bildirildi.

Limasol’daki okullarda, son 1 hafta içerisinde 70’e yakın vaka tespit edildiğini kaydeden gazete, esas meselenin ilkokul çocuklarıyla ilgili olduğunu; çünkü küçük çocukların hastalığı asemptomatik olarak geçirebildiğini ve virüsün yayılmasına sebep olabildiklerini belirtti.

Gazete, virüsün yayılma noktalarından birinin de okul otobüsleri olduğunu ve bazı öğrencilerin otobüs içerisinde maske takmadıklarının gözlemlendiğini yazdı.

Bebeklik dönemi zorunlu aşıları da tükendi

Gazete, bir diğer haberinde de, Kıbrıs'ın güneyindeki bebeklik dönemi zorunlu aşılarının (karma aşı, suçiçeği aşısı vb) tükendiğini yazdı.

Haberde, pandemi nedeniyle uygulanan yasakların ilaç üretimi ve dağıtımını büyük ölçüde olumsuz etkilediği ifade edilirken, bebeklerle çocukların aşılarını yaptıramaması nedeniyle endişenin hakim olduğu belirtildi.