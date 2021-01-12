Güneyde 1 ayda 32 kadına şiddet vakası

Kıbrıs’ın güneyinde bir ay önce faaliyete geçen “Kadın Evi”nin kayıtlarına, 32 kadına şiddet vakasının geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ilgili raporun dün, Kıbrıs Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’ne sunulduğunu ve 1 Aralık 2020’den 1 Ocak 2021’e kadar, 32 kadının şiddete maruz kaldığının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, komitede yapılan görüşmede, pandemi koşullarının aile içi şiddeti artırdığına dikkat çekildiği ve ihtiyacı olan her kadına destek verilebilecek altyapının bulunduğunun kaydedildiği belirtildi.