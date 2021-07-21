Güneyde 1.014 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 73.098 PCR ve hızlı test yapıldı 1.014 yeni vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık pozitiflik oranı yüzde 1.39 olarak açıklandı. Ölenlerin 78 ve 82 yaşlarında iki erkek ve 89 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanede 63'ü ağır 243 kişinin yattığı belirtildi.