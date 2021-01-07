Güney yeniden 'kapanmaya' hazırlanıyor

Politis'e göre adanın güneyi pazar gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca yeni bir kapanmaya hazırlanıyor.

Küresel salgın Covid-19 vakalarında ciddi artış ve can kayıpları yaşanan güneyde, Bilim Kurulu'nun, yeni bir "kapanma paketi"ni gündeme taşıdığı bildirildi.

Politis'den alınan bilgiye göre, bugünkü toplantıda Çalışma, Eğitim, Maliye ve Sağlık Bakanları, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında sunacakları ve nihai kararların alınacağı bir teklif paketi hazırladı.

Buna göre, okullar ve kamu kurumları dahil kapanacak, sokağa çıkmak yine "sms" ile izne bağlanacak. Uzaktan eğitim sürecek. Bu karar sadece anaokulları ve kreşleri kapsamayacak.

Eczaneler, benzin istasyonları, büfeler ve mini marketler ile süpermarketler, bakkallar, kasaplar, balıkçılar, fırınlar, pastaneler, manavlar ve şarap imalathaneleri açık kalacak.

Yeni tedbirlere göre restoran ve cafeler eve teslim hizmeti verebilecek. Kamu sektörü tele-çalışmaya devam edecek.

“Kapanma” kararından etkilenecek işyerleri ve çalışanlar için de “destek paketi” açıklanacak.