Güney "Moderna" aşısını da teslim aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs’ın, salı akşamı Covid-19’a karşı Moderna aşısının ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Açıklamada, Moderna aşısının ilk partisinden Kıbrıs’a 1200 doz aşının teslim edildiği 2021’in ilk çeyreğinde Kıbrıs’ın toplam 16.500 doz Moderna aşısı teslim alacağı belirtildi.

Avrupa İlaç Örgütü tarafından onaylanan Moderna aşısı 18 yaş üzeri kişilere yapılacak. Avrupa dışında aşı bugüne kadar ABD, Kanada, Britanya ve İsrail tarafından da onaylandı.