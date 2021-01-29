Güney: İşletmelere destek ve istihdam kayıplarına tedbir

Kıbrıs’ın güneyinde Maliye Bakanı Konstantinos Petrides, salgına rağmen hükümetin finansal istikrar, sağduyulu bir bütçe uygulanması, dostane ve rekabetçi bir iş çevresi oluşturulması ile ilgili öncelliklerinin değişmediğini söyledi.



Maliye Bakanı, Kıbrıs’ta (güney) aktif kısıtlama önlemlerine, işletmelerin desteklenmesi ve istihdam kayıplarının önlenmesi amacıyla “cömert bir bütçe paketinin eşlik ettiğini, maaşların sübvanse edildiğini, sağlık alanında giderlerin artırıldığını, vergi kolaylıkları önlemleri uygulandığını ve işletmelerin ve serbest çalışanların gelirlerinin desteklendiğini hatırlattı.



Salgın nedeniyle internet ağı üzerinden düzenlenen 5. Uluslararası Yatırımcılar Zirvesinde (5. International Investors Summit) bir selamlama konuşması yapan Bakan Petrides, koronavirüsü salgın nedeniyle 2020 yılında kaydedilen gerilemeden sonra, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılanın yaklaşık 2021’de %4,5 oranında büyümesiyle ekonomide iyileşme beklendiğini belirtti. Bakan, Avrupa Kalkınma ve Dayanıklılık Fonlarının “gelecek yıllar için, yeşil ve dijital dönüşüm temelinde kalkınma politikasının planlarını oluşturacağını” vurguladı.



Petrides, rekabetçi bir ekonominin, yatırımlarından yüksek kâr bekleyen ve bunun için yeni yatırım hedefleri arayan şirketleri ve yatırımcıları çekmek için bir katalizör olduğunu belirterek “bugünkü zor ekonomik çevrede, yabancı yatırımlar ekonomimizin oluşması ve gelişmesi için gittikçe daha çok önem kazanıyor” dedi.



Petrides selamlama konuşmasında, salgının tüm dünyaya eşi görülmemiş zorluklar getirdiğini yoğun sosyal ekonomik etkiler bıraktığını vurguladı.



Kıbrıs’ta aktif kısıtlama önlemlerine, işletmelerin desteklenmesi ve istihdam kayıplarının önlenmesi amacıyla “cömert bir bütçe paketinin eşlik ettiğini”, maaşların sübvanse edildiğini, sağlık alanında giderlerin artırıldığını, vergi kolaylıkları önlemleri uygulandığını ve işletmelerin ve serbest çalışanların gelirlerinin desteklendiğini hatırlattı.

Petrides, salgının patlak vermesiyle hükümetin hemen yanıt vermesine yardımcı olan şeyin, sürdürülebilir ekonomiyi tehlikeye düşürmeyen ve cömert bir destekleme paketi içeren olumlu bütçe politikası olduğuna dikkat çekti.



Kıbrıs Yatırımları Teşvik Organizasyonu (Invest Cyprus) Başkanı Michalis Michail de yaptığı konuşmada, salgın döneminde yabancı yatırımcıları ülkeye çekmenin merkezi öneme sahip olduğunu belirterek Kıbrıs’ın orantılı avantajlarının adayı “acil yatırımlar için en iyi hedef yaptığını” söyledi.