“Güney ile kapıların açılmasının zamanı geldi” 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güneydeki vakaların azalmasıyla birlikte artık kapıların açılmasının zamanının geldiğini söyledi.

“Kapıların kapatılması Rum tarafının inisiyatifinde olmuştur. Hatta bana göre politik nedenlerle olmuştur. Buraya biraz ekonomik akış varsa onu durdurmak için” diyen Tatar bu konuda çok girişimlerin olduğunu ve belli şartlara bağlı olarak kapıların açılmasını uygun bulduklarını belirtti.

“Bu çalışmalar epey süre almıştır, epey geciktirilmiştir” diyen Tatar sözlerini şöyle noktaladı:

“Vakalar düşünce kapıların açılmasının artık zamanı gelmiştir. Ekonomimizde de, esnafta da, çarşıda da bunun beklentisi vardır. BM ve AB de bu konuda kendi iradelerini ortaya koymuşlardır. Biz bunu sürekli olarak BM ve AB ile de konuşmaktayız. Bu kapıların kapalı kalması onların anlayışına göre de terstir. Dolayısıyla açılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Sağlık Komitesi’nde de bunlar değerlendirilmiştir. Bana gelen son bilgi, bizim bütün şartları ortaya koyduğumuz yönünde. Açılmaması için hiçbir neden yok. Rum tarafı seçimi bekliyor. Biz bunun takipçisi olacağız.”