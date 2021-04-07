Güney 529 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 529 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 48'inin durumu ağır olmak üzere 210 kişinin hastanede olduğunu açıklandı.

Ölenlerin 42 yaşında bir adam ve 83 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. Açıklamada adamın çok ciddi bir kalp rahatsızlığının olduğu da vurgulandı.