Gözler teminat duruşmasında

Girne’de meydana gelen “soygun, darp, alıkoyma” suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanan iş insanı Halil Falyalı ile S.B, T.G ve H.A hakkındaki şikayetçi konumunda olan T.K, cezaevinde mektup yazdı, zorla parasına ve malına el konulmadığını, darp edilmediğini öne sürdü.

İfade değişikliği üzerine zanlılar aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nde dosyalanan teminat duruşması dün görüşüldü.

4 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Asena ve Mustafa Şener hazır bulundu.

Dünkü mahkemede biri T.K’nin avukatı mektupla ilgili bilgi verdi. Zanlılar teminatla serbest kalmayı talep etti.

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, itiraf mektubunu yazan T.K’nin mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi, mahkeme söz konusu tanığın savcılığın tanığı olduğunu belirterek, s bu talebi reddetti.

Mahkeme başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Avukat Mustafa Asena, mahkemenin ardından açıklama yaptı, Savcılığı eleştirerek, “Savcılık makamı adaletin tecelli etmesini engelledi” açıklamasını yaptı.

Mektup okundu…

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, T.K’nin 22 Kasım’da avukatına atfen bir mektup yazdığını ifade ederek, avukat Mert Uğur’u tanık kürsüsüne çıkardı.

Avukat Uğur, cezaevinde tutuklu olan bir müvekkilini ziyarete gittiğini, gardiyanın kendisine T.K’nin bir mektup yazdığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Uğur daha sonra mahkemede T.K’nin mektubunu okudu, mektupta zorlama darp ve mala el koyma olayının olmadığının ifade edildiği, arabasını ve parasını hırsızlık yaptığı için kendi isteği ile verdiğini söylediği ve pişman olduğu belirtildi.

Avukat Uğur, mektubu okuduktan sonra müvekkili T.K ile 3 kez telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Bana mektubu yazdığını söyledi ve gerekenin yapılması için talimat verdi. Ben de zanlı avukatlarına durumu bildirdim” dedi.

Mert Uğur’un ardından Serhan Çınar tanık kürsüsüne çıktı.

Çınar, Turgut Katırcı’nın poliste tutuklu olduğu dönemde yarım saat görüştüklerini, o görüşmede de mektupta yazanlarla benzer ifadeler kullandığını öne sürdü.

Çınar’ın ardından mahkemede Halil Falyalı ve diğer zanlılar tanık kürsüsüne çıktı.

Falyalı: “Suçsuzluğum ispatlandı”

Halil Falyalı, Katırcı’nın itirafnamesiyle suçsuzluğunun ispatlandığını öne sürerek, kendisinin ve diğer zanlıların teminatla veya teminatsız serbest bırakılmasını talep etti.

Falyalı, işlemediği bir suç için tutuklu bulunduğunu; maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü söyledi.

Falyalı’nın ardından üç zanlı da tanık kürsüsüne çıktı. Üç zanlı teminatla serbest kalmaları halinde yargılamadan kaçmayacaklarını dile getirdi.

Teminat duruşması ertelendi

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mustafa Asena, ortada bir şikayet kalmadığını ifade ederek, T.K’nin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinletmek istediğini söyledi.

Ancak mahkeme, Katırcı’nın savcılığın tanığı olduğunu belirterek, savunmanın bu talebini reddetti.

Savunma daha sonra başka tanıklar dinletmek için mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, talep üzerine teminat duruşmasını erteledi.

Avukat Asena’dan Savcılığa suçlama:

“İtiraf mektubu var, Savcılık adaletin tecellisini engelliyor”

Avukat Mustafa Asena, şu anda tutuklu bulunan iş insanı Halil Falyalı’dan şikayetçi olan T.K’nin

Falyalı’dan baskı veya tehdit almadığını içeren itiraf mektubunu Girne Kaza Mahkemesi’ne kanıt olarak sunduğunu ancak söz konusu kişinin mahkemede dinlenmediğini savundu.

Asena, Savcılığı eleştirerek, “Savcılık makamı adaletin tecelli etmesini engelledi” açıklamasını yaptı.

Asena’nın yaptığı açıklama şöyle: Kamuoyunun yakından takip ettiği iş insanı Halil Falyalı davasında Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena’dan açıklama geldi.

Halil Falyalı’nın Avukatı Mustafa Bülent Asena Yüksek Mahkeme huzurunda Halil Falyalı’dan şikâyetçi olduğu iddia edilen T.K’nin hapishane müdürü huzurunda el yazısıyla yazdığı bir itirafname olduğunu ve bu itirafname ışığında alt mahkeme tarafından verilen emrin iptali için istida yapıldığını ve bu istidanın bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülmesine rağmen savcılık makamının adaletin tecelli etmemesi adına davanın temelini teşkil eden zanlı T.K’nin mahkeme huzuruna çıkarılmasını engellediğini söyledi.

Zanlı Turgut Katırcı’nın "Ben sadece borcumu ödemek istediğim için, bana yardımcı olması için bazı çalışan arkadaşlarımdan yardım istedim ve onlarda bana yardım ettiler, hiç kimse hiç bir şekilde benden zorla para almadı, senet imzalatmadı ve kimse bana baskı, etki ve tehdide bulunmadı ve tüm bu gerçekleri ben Avukatım Serhan Çınar’a olayın ilk günlerinde de anlattım. Bu yazıların hepsini kendi hür iradem ve isteğimle yaptım" cümleleri yer aldığı mektup bugün Girne Kaza Mahkemesinde kanıt olarak mahkemeye sunulmasına rağmen Savcılık makamı zanlının mahkemede şahit olarak dinlemesine itiraz etti.