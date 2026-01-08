Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün katıldığı törende yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Erhürman, von der Leyen’in konuşma metninde “Kıbrıslı Türkler”e tek bir satırla dahi yer verilmediğine dikkat çekerek, adanın tarihinin yalnızca Bizans vurgusuyla anlatılmasını eleştirdi. “Bu adanın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi bir anlatı kabul edilemez” diyen Erhürman, “Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“‘Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın’ anlayışımız asla yoktur” diyen Erhürman, ilişkilerin doğru zemine oturması için gerçeklerin her platformda açıkça dile getirilmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Ne görüşmeden kaçarız, ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi ve doğruları aktarmaktan geri dururuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Avrupa Birliği ve üye ülke yetkilileriyle yapılan temaslarda, “AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğu” mesajını net biçimde ilettiklerini ve bunu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

AB içindeki Kıbrıs’a ilişkin “anomaliye” dair siyasi değerlendirmelerini daha önce defalarca paylaştıklarını hatırlatan Erhürman, AB yetkililerinin yalnızca söz konusu konuşma metni üzerinde dahi yeniden düşünmesinin, anlatılmak istenenleri anlamak açısından “ufuk açıcı” olacağını kaydetti.

“Bu adada Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır ve var olmaya devam edecektir” diyen Erhürman, diyalog, sabır ve soğukkanlılık kadar kararlılığın da altını çizdi; “Kararlılığımızı kimse atlamasın” ifadelerini kullandı.