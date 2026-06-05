Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı bazı dairelerde görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararlara göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu görevden alındı. Zaimağaoğlu’nun yerine Kültür Dairesi Müdürü olarak Ayşe Güler Akın atandı.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da görevden alındı. Emiroğlu’nun yerine Serhan Egemen atandı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba görevden alınırken, yerine Emine Hilkat atandı.

Görevden alma ve atama kararları yarından itibaren geçerli olacak.